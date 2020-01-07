إطلالات شتوية من دانة الطويرش

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - تحرص الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش على تنسيق أزيائها بدقة وحسٍّ عالٍ من الأناقة، ومع دخول فصل الشتاء جمعنا لكِ هذه الخيارات من تنسيقاتها لتظهري بطلَّة أجمل.
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ارتدت دانة تنورة سوداء بخطوط بيضاء مع تيشيرت أبيض ومعطف لخيار شبابي، وتأنقت بفستان طويل بأكمام طويلة باللون الأحمر صُمِّمَ بشكل بسيط وحزام للخصر، وأكملته بحقيبة حمراء صغيرة على شكل قلب لاستايل أنثوي مميز، وتميزت بتنورة بليسيه كحلية مع قميص ملون ومعطف بُني لإطلالة عصرية وعملية.
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وتجملت ببلوزة وبنطال باللون الكحلي زينتهما خطوط بيضاء وخضراء لخيار أنثوي مختلف، كما نسقت لمظهر شبابي وعملي قميصًا أبيضَ بكشكشة وجمبسوت ملونًا بالأبيض والأسود.
وفي استايل شبابي ظهرت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف رمادي، وأطلت بتنورة مفعمة بالألوان ومعطف أسود من الفرو وبوت أسود لإطلالة أنثوية، وتزينت بمعطف طويل بنفسجي مزين بجيوب عصرية مع بلوزة لامعة، واختارت فستانًا قصيرًا باللون الفوشيا بحزام أسود للخصر وأكمام سوداء مزينة بنقوش، مع بنطال أسود للوك مفعم بالحياة.
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