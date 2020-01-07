حفل جوائز غولدن غلوب 2020: خيار النجمات من أفخم دور المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - تعدّ نجمات هوليوود من أكثر النساء إدراكاً لأهمية تنسيق المجوهرات الفاخرة لاستكمال إطلالتهنّ، بالأخص وأن تواجدهنّ دائم على السجادة الحمراء لأهم وأشهر الأحداث وآخرها كان حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2020.. فماذا لو كانت هذه المجوهرات من أرقى الدور العالميّة؟

النجمة كيت بلانشيت ترتدي أقراط من علامة بوميلاتو Pomellato.jpg



لإضفاء نكهة فريدة على إطلالاتها، تألّقت أكبر أسماء نجمات عالم السينما والتلفزيون يوم الأحد 5 يناير على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2020 بنسخته ال 77، بإطلالات فريدة مرتديةً أهم العلامات التجارية الفاخرة من أزياء ومجوهرات رائعة، أهمّها كان هاري ونستون Harry Winston، كارتييه Cartier، بولغاريBvlgari، شوبارد Chopard وغيرها الكثير من الدور الراقية.

تابعي معنا في ما يلي أبرز الإطلالات بالمجوهرات الراقية التي لفتتنا خلال حفل جوائز غولدن غلوب 2020، وأخبرينا أي منها أحببت أكثر..

أرقى مجوهرات النجمات خلال حفل جوائز غولدن غلوب 2020

جينيفر لوبيز ترتتدي مجوهرات من دار هاري ونستون Harry Winston



تألّقت النجمة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez من خلال تنسيقها مع فستانها الفاخر قلادة من الذهب والبلاتين والمرصّعة بالزمرد والماس الكولومبي، من تصميم دار المجوهرات الراقية هاري وينستون Harry Winston، مع أقراط وخاتم من الماس والزمرد. أما سوارها الماسي فهو vintage من طراز العام 1959.

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النجمة غوينيث بالترو بأفراط ماسية من بولغاري Bvlgari



أما النجمة المميزة غوينيث بالترو GWYNETH PALTROW، فقد اختارت اعتماد أسلوب مميز للمجوهرات من خلال ارتداء قلادتَين فاخرتَين مرصّعتَين بحبات الماس من علامة بولغاري Bvlgari الرائدة. وقد نسّقت معهما زوجاً من أقراط الألماس المنسدلة التي أضفت على أزيائها رقياً وتألّقاً.

كما وألبست دار بولغاري طقماً من مجوهراتها للنجمة سكارلت جوهانسون SCARLETT JOHANSSON مكمّلاً إطلالتها بفستان بدون أكتاف من تصميم فيرا وانغ Vera Wang. وقد جاء مرصعاً بالألماس مؤلفاً من قلادة فاخرة مرصعة ب 4 قراريط من الألماس المستدير وأقراط ناعمة stud earrings من الماس والبلاتينوم، بالإضافة إلى سوار

سكارلت جوهانسون بقلادة فخمة من بولغاري Bvlgari



كذلك، فقد تألٌّقت الممثلة والنجمة الساطعة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بقلادة فاخرة من علامة بولغاري Bvlgari مرصعة ب 56 قيراطاً من الماس ويصل سعرها إلى مليون دولار أمريكي.

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بريانكا شوبرا بقلادة من بولغاري Bvlgari خلال حفل غولدن غلوب 2020



أما بالنسبة للممثلة المبدعة غلين كلوز Glenn Close، فقد نسّقت مع أزيائها من المخمل باللون الأزرق النيلي، وهو لون العام 2020، أقراطاً من دار كارتييه Cartier الراقية للمجوهرات مرصعةً بالياقوت والماس المتلألئ؛ وقد استكملت إطلالتها بخاتم من مجموعة Panthère de Cartier مصمم من الذهب الأبيض والعقيق والماس؛ وخاتم Étincelle de Cartier من البلاتينوم.

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