أزياء سواريه افتتحت بها نجمات هوليوود عام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - بدأ عام 2020 وبدأ معه موسم الجوائز، وحتى الآن شاهدنا عددًا من اطلالات نجمات هوليوود على السجادة الحمراء في مناسبات مختلفة، أبرزها حتى الآن كان حفل توزيع جوائز غولدن غلوبز 2020 والذي تلاه حفل الـ after party الذي رصدنا فيه أيضًا اطلالات مميزة ومتنوعة في أزياء سواريه اعتمدتها نجمات هوليوود، وافتتحن بها عام 2020 وإليكِ بالصور أبرز هذه الاطلالات.

هايلي بيبر في فستان بليزر أسود:

هايلي بيبر في فستان قصير باللون الأسود

هايلي بيبر Hailey Bieber حريصة دائمًا على اختيار الاطلالات المميزة ذات الطابع الشبابي، مثل اللوك الذي نسقته لحفل الـ after party والذي اختارت فيه فستان سهرة قصيرًا بقصة البليزر، مصنوعًا من قماش براق باللون الأسود، زينت خصره بحزام من الجلد واختارت معه حذاءً بكعب عالٍ مقدمته مدببة مصنوعة من المعدن باللون الفضي الميتالك.

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جيسيكا ألبا في فستان ميتالك مميز:

جيسيكا البا في فستان ميتالك باللون الفضي

جيسيكا ألبا Jessica Alba معروفة باطلالاتها المميزة على السجادة الحمراء، والتي غالبًا ما تدخل من خلالها قائمة النجمات الأكثر أناقة، واطلالاتها التي اختارتها مؤخرًا في حفل الـ after party كانت مميزة جدًّا وشبابية عبارة عن فستان سهرة مصنوعة من الكشكش من قماش الميتالك باللون الفضي، وقد نسقت معه شنطة يد سوداء وبعض المجموهرات الناعمة.

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بيونسيه في فستان بتصميم مبتكر:

بيونسيه في فستان باللونين الأسود والذهبي

أما بيونسيه Beyonce فكعادتها اختارت فستانًا ذا طابع دراماتيكي باللونين الأسود والذهبي، قصته من الأسفل ضيقة على شكل ذيل السمكة، وأكمامه بارزة ولافتة مع فتحة كبيرة عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه قفازات من الشيفون الأسود وأقراطًا ماسية بارزة.

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نينا دوبريف ناعمة في فستان من ديور:

نينا دوبريف في فستان من ديور

النجمة نينا دوبريف Nina Dobrev تألقت في اطلالة ناعمة كانت عبارة عن فستان سهرة مصنوع من قماش براق بدرجات اللون الأحمر من ديور Dior بقصة مكشوفة الأكتاف، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ، وعقدًا ماسيًّا ناعمًا، وبدت أنيقة ومشرقة.

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أزياء سواريه افتتحت بها نجمات هوليوود عام 2020 شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل والأكثر أناقة برأيِك.





