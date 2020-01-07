أجمل جاكيتات موضة 2020 تمنحك الاناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - يتميّز الجاكيت البليزر بشكله الأنيق والعصري وهو قطعة لا تختفي من منصات عروض الأزياء. فامتلأت ساحة الموضة بالكثير من الصيحات الرائعة التي تضمن للمرأة التألق بشكل عصري وغير تقليدي، ومن بين هذه الصيحات جاكيتات البليزر ، وهي تأتي بقصات كثيرة ومتنوعة.

طريقة تنسيق البليزر

جاكيت بليزر باللون الاحمر



جاكيتات بليزر موضة 2020 فضفاضة وتسيطر عليها صيحة الكاروه، فبإمكانك ارتدائها في الشتاء أومع البلوزات الخفيفة لتستمتعي بلوك رسمي أو كاجوال حسب رغبتك.

أهم ما يميز جاكيتات البليزرأنها تساعدك على تغيير اللوك الخاص بك سواء كان من الرسمي إلى الغير رسمي، بواسطة الإكسسوار أي السلاسل والحقائب والأحذية المختلفة.

بليزر بجلد الثعبان



فمثلا إذا كنت ترتدين جاكيت بليزر واسع كاروه بإمكانك تنسيقه مع بنطلون قماش فضفاض وتنسقي معه حذاء بكعب عال وتصطحبين حقيبة صغرة، أيضا بإمكانك تنسيق حذاء رياضي وتصطحبي حقيبة ظهر مناسبة.

جاكيتات بليزر موضة 2020، فهي تناسبك في كل موسم سواء كان في الصيف أو في البرد الشديد، ففي الأيام شديدة البرودة بإمكانك تنسيق معطف مع البليزر للتمتع بلوك عصري.



شاهدي الصور واستمتعي بلوك غير تقليدي مع جاكيتات بليزر موضة2020.

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جاكيت بليزر أسود

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