عبايات موضة 2020 من وحي إطلالات الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - تمسكت الفاشينيستا المحجبات بالستايل الشرقي المتمثل في العبايه في معظم اطلالاتهن، ووقع اختيارهنّ في أغلب الأحيان على القطع الملونة، لا سيما المصممة بألوان الباستيل الناعمة، طالعي أجمل الاطلالات التي جمعناها لكِ من انستقرام، واكتشفي طرق تنسيقها مع الأزياء والاكسسوارات.



عبايات الفاشينيستا باللون الوردي

عبايات الفاشينيستا باللون الوردي



باتت العبايات الوردية المبودرة من أساسيات خزانة كل سيدة أنيقة، بعد أن شقت طريقها إلى مجموعات أشهر الماركات، وبرعت الفاشينيستا المحجبات في تنسيقها بطرق شديدة الرقة، ارتديها على طريقتهنّ إما مع فستان وطرحة شيفون من اللون نفسه، أو مع اطلالة بيضاء مؤلفة من توب وبنطال، وانتعلي حذاء Pointy أبيض أو بيج قريب إلى لون الجلد.

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عبايات باللون الأزرق الناعم موضة 2020

عبايات باللون الأزرق



اجتمعت الفاشينيستات على عشق العبايات الزرقاء الفاتحة والتي تنسجم مع البشرة السمراء، نسقيها على غرار مؤثرة الموضة فاطمة حسام مع فستان أبيض طويل وطرحة من لون العباية نفسه، وانتعلي الحذاء الشفاف الرائج.

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عبايات بألوان شتوية دافئة

عبايات بألوان شتوية دافئة



لا تتخلي هذا الموسم عن العبايات المصممة بألوان شتوية دافئة مثل البرغندي والأخضر الزمردي، وجربي تنسيقها مع الفساتين السوداء الطويلة والواسعة وأحذية سوداء، وتممي أناقتكِ بحقيبة كتف صغيرة باللون البيج الفاتح Nude color.

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عبايات مونوكروم من وحي الفاشينيستا

عبايات مونوكروم



تحافظ العبايات المونوكروم المصممة بمزيج الأبيض والأسود الراقي، على مكانتها ضمن أبرز الاتجاهات هذا العام، يمكنكِ تنسيقها مع بنطال أسود واسع وكنزة سوداء بقبة عالية، وزيني الخصر بحزام جلد أسود عريض، وأكملي اللوك بحقيبة كتف باللون الأحمر.

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