لبس محجبات شيك من وحي الفاشينيستا أمينة خان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - أمينة خان واحدة من أشهر مدونات الموضة في العالم، عملت كوجه إعلاني للكثير من الماركات العالمية المختلفة، مصدر إلهام للكثير من الصبايا باطلالالتها الأنيقة والمميزة.

واليوم اخترنا لكِ لبس محجبات من وحي الفاشينيستا أمينة خان، وركزنا على اطلالات متنوعة ما بين الستايل الكاجوال العصري، والكلاسيكي الجذاب، لتختاري المناسب لكِ.



اطلالة بسيطة بالكاريجان الصوف بطريقة أمينة خان

اطلالة بسيطة بالكاريجان الصوف بطريقة أمينة خان





هذا الستايل مناسب أكثر لمناسباتكِ العاجلة التي تبحثين فيها عن اطلالة سريعة، نسّقت فيها أمينة الكارديجان الصوف الطويل، مع الجينز الواسع، والتوب بالرقبة الصوفية العالية، وأكملت اللوك بالسنيكرز الأبيض، الذي أضاف اللمسة العملية للاطلالة.

تابعي المزيد: لفة حجاب السكارف.. صيحة تعود إلى عالم أزياء المحجبات



التنورة المكسرة مع الجاكيت الجلد

التنورة المكسرة مع الجاكيت الجلد





اعتمدت أمينة خان على موضة الجلد بطريقة ناعمة ومحتشمة للمحجبات، إذ اختارت التنورة المكسّرة، مع جاكيت قصير جلد، وتوب صوف بسيط مع الازرار الأمامية، لاطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي.

تابعي المزيد: فساتين محجبات شتاء 2020 من أزياء الشارع ..تابعي الخيارات



موضتها الكاروهات بأسلوب أمينة خان

موضتها الكاروهات بأسلوب أمينة خان





موضة الكاروهات من الصيحات الرائجة بشكل كبير في شتاء 2020، وقد اعتمدتها أمينة خان مع المعطف الطويل بنقوشات التارتان باللون السماوي، مع أكمام وياقة الفرو للمسة مُترفة.

ونسقت أمينة اللوك مع شنطة مدورة بسيطة، وقفازات جلد، لتحافظ على اللمسة الفخمة لاطلالتها.

Advertisements

تابعي المزيد:أزياء محجبات ..فساتين كمّ طويل اعتمديها بالنهار



المعاطف الفرو من وحي أمينة خان

المعاطف الفرو من وحي أمينة خان





عندما نتحدث عن لبس محجبات شيك، لا يمكن ألا نذكُر معاطف الفرو الأنيقة، والتي اخترنا لكِ منها هذا الستايل للمعطف الأسود الطويل من أمينة خان، مع الياقة العريضة، اعتمدته مع حزام خصر بارز، وجينز كحلي داكن، لاطلالة محايدة مع لمسة كلاسيكية.

اقرئي أيضًا:

أزياء محجبات من وحي رتون سلطان

سرّ الأبيض والأسود في أزياء محجبات 2020