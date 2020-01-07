عبايات مع ربطة الخصر تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - موديلات العبايات التي تبرز الخصر دائمًا ما تبحث عنها الصبايا، لاطلالة رشيقة ومميزة، بخاصًة أن اعتماد التصاميم المخصرة يجعل الجسم لا يبدو كالكتلة الواحدة وبالتالي يبرز جمال الصبيّةُ وأناقتها.

ولهذا سيكون تركيزنا على موديلات عبايات مع ربطة الخصر، بتصاميم متنوعة لتناسب كل أذواق الصبايا، ولا تنسي أن تخبرينا أي موديل أعجبكِ أكثر.

عبايه مع رباط الخصر الفيلفت

عبايه مع رباط الخصر الفيلفت





هذا الموديل للعبايه الشتوية من abaya noir بسيط وناعم، مع وجود الجزء الفيلفت باللون الأسود، ورباط الخصر من بعد منطقة الصدر، مناسبة أكثر للفتيات صاحبات الوزن المتوسطن نسقيها مع كعب عالي، وكلتش ملون، وحجابكِ باللون الأسود، لاطلالة محايدة.

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عبايه مع رباط الخصر الواسع

عبايه مع رباط الخصر الواسع





هذا الموديل من the designer may مناسب أكثر للفتيات اللاتي يفضلن الموديلات الواسعة، ولكن لمسة رباط الخصر الواسع سوف تخدع العين لمظهر أكثر رشاقة تحديدًا مع الممتلئات.

نسقيها دائمًا مع الكعب العالي لاطلالة أكثر رشاقة، تزيدكِ طولًا ومظهر أنحف.

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العبايه المنفوشة بلمسة لامعة مع رباط الخصر

العبايه المنفوشة بلمسة لامعة مع رباط الخصر





بينما هذا التصميم من loreenline فهو مثالي لصاحبات الخصر الصغير، ويخفي مشكلة الأرداف الممتلئة مع الموديل المفنوش للعبايه الفستان.

هذا الموديل مناسب أكثر لسهرات المساء، مع اللمسة اللامعة للأكمام المنفوشة، نسقيها مع كعب مدبب باكسسوار فضي أو كريستالي لامع، ليضيف لمسة مترفة لاطلالتكِ.

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العبايه المونوكروم مع حزام الخصر

العبايه المونوكروم مع حزام الخصر



هذا الموديل للعبايه من abati boutique بسيط وكاجوال، مناسب لأجواء العمل والتسوق، ولمسة حزام الخصر هنا اختيارية مع التصميم المفتوح للعبايه.

اعتمدي على حزام الخصر لتبرزين رشاقتكِ أكثر، ولكن نسقيها بطريقة محايدة حتى لا تبدين متكلفة.

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