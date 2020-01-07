وجهت الفنانة ياسمين رئيس، رسالة إلى الفنان محمد إمام، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وقالت "ياسمين"، والتي تشارك محمد إمام في بطولة فيلم "لص بغداد"، المقرر عرضه بالسينمات خلال أيام: "ماما بتحبك وبتقولك مبروك بجد والله بس هي معندهاش تويتر". Advertisements تصدر الفنان محمد إمام، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنًا مع طرح برومو فيلم "لص بغداد". "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، إخراج أحمد خالد موسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس توجه رسالة إلى محمد إمام: "ماما بتحبك.. بقتولك مبروك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.