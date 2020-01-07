"نفقة واستغاثة وطلب سماح".. خناقات لاعبي الكرة والمدام من البيت إلى فيسبوك

بعيدا عن مواسم الانتقالات والمواهب الفردية، يتابع الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حياتهم الشخصية مثلما يهتمون برصيدهم الكروي أيضا، وفي الآونة الماضية تصدرت أزمة لاعب المصري محمود حمد مع زوجته محركات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفعنا لاستعراض أبرز أزمات اللاعبين مع شركاء حياتهم خلال التقرير التالي.

محمود حمد يطلب السماح.. ومتابعون: ضربها في الشارع

نشر لاعب المصري محمود حمد، رسالة مؤثرة طلب فيها من زوجته السماح، مُطالبًا العديد بمشاركة الرسالة، كي تصل إلى زوجته وتسامحه، فيما رجح البعض أن يكون سبب الأزمة تعدي حمد على زوجته في الشارع، ولكن لم يعقب على تلك الاتهامات كلا من اللاعب أو زوجته.

وكتب حمد في رسالته على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "دي رسالة عايزها توصل لمراتي وعايزكوا تساعدوني إنها تشوفها، أول حاجة أنا بتأسفلك قدام كل الناس وبطلب منك تسامحيني وأنا مكنتش عارف قيمتك يا حبيبتي عايزك متزعليش مني وتسامحيني".

وأكمل رسالته مؤكدا على ندمه: "وأنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أراضيكي ونرجع تاني أنا وإنتي، أنا غلطان وغلطي كبير وندمان مهما ألف الدنيا مش هلاقي زيك، مفيش حد يتقارن بيكي سامحيني أنا بحبك وهفضل أحبك، كله يعمل شير وقولولها سامحيني".

خلال ساعات قليلة كان منشور حمد قد انتشر بالفعل على "فيسبوك"، ولاقي تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره.

وكان من بين تلك التعليقات، "هو فيه راجل محترم يفرج الشارع وخلق الله ع مراته؟ وتضربها في الشارع، لازم تراجع تصرفاتك وهي كمان ترتب أمورها"، وقال آخر، "هو أنت بجد ضربت مراتك في الشارع قدام الناس؟".

قبل أزمة "حمد"، شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشكلات أسرية عدة من حياة لاعبي الكرة المصرية، نستعرضها خلال السطور التالية..

أحمد الشيخ وطليقته.. فين النفقة؟

أزمة بين لاعب نادي الأهلي أحمد الشيخ، وطليقته دينا السعيد، فرضت نفسها على موقع "فيس بوك"، عندما نشرت "دينا" رسالة عبر حسابها الشخصي، ذكرت فيها: "أولًا يا جماعة محدش يبعتلي مسدجات تاني، دعواتكم فوق دماغي، بس أنا مش عندي موتة، أنا زي الفل، وربنا عوضني بأحلى بنت في الدنيا".

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وتابعت: "ثانيًا من موقعي هذا، (كوكي) بتبعتله تبارك وبتقوله زي ما بتعرف تخطب يا بابي ابقى ابعت نفقتي الأول، اللي أنت موقفها عشان ربنا هيحاسبك".

الشيخ يرد بوثيقة: بعامل ربنا

وسرعان ما رد "الشيخ" بالمستندات على طليقته، قائلًا: "لا ديني ولا تربيتي تسمح إني أرد على حد بيغلط، مع إني قادر أعمل كتير، لكن في الأول والآخر أنا بعامل ربنا، وعامل حساب لبنتي، أنا اللي مستغربه بس إزاي الناس بقت بجحة كدة".

واستكمل لاعب النادي الأهلي رده على منتقديه، قائلًا: "ربنا عالم، وكل الناس عارفة، وهما أولهم، أنا بجيب لبنتي إيه، لكن عمري ما هتكلم في تفاصيل احتراما لنفسي، قبل أي شيء، ولما بنتي تكبر، ربنا هيعرفها الحقيقه قبل الناس المحترمة ما تعرفها، ولو يعرفو ربنا مش هيمنعوا إني اشوف بنتي بالود، من غير ما أرفع قضيه رؤية".

وأضاف: "ربنا كبير وبيخلي ناس ترد على كل الكلام الباطل والكذب، دي بس ورقه تثبت إنها بتاخد نفقة متأخرة ليها ونفقة للبنت 5 آلاف كل شهر، ده طبعا غير الأوراق اللي معايا اللي تثبت قد إيه الموضوع كان كله مادي، والحمد لله ربنا بيعوض والله يا جماعة".

طليقة لاعب "يد الزمالك" تستغيث: "رفض علاج طفلته"

تعد واحدة من الوقائع التي تركت أثراً سلبياً على منصات التواصل الاجتماعي، حينما نشرت نهال كيلاني، طليقة محمد ممدوح هاشم، لاعب نادي الزمالك لكرة اليد، صورة لابنتها "خديجة" قبل وفاتها، حيث كانت تعاني من الإصابة بفيروس "سي"، وخلل في الجينات أدى إلى إصابتها بشلل عضلي.

وسرعان ما تداول رواد السوشيال ميديا المنشور، مطالبين اللاعب بتحمل نفقات علاج طفلته، ولكنها لم تنتظر كثيرا، لترحل عن عالمنا منذ ما يُقرب من عام مضى.