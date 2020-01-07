رضوى الشربيني توجه رسالة لأصالة بعد طلاقها: بداية موفقة لحياة أجمل

بكلمات مؤثرة أعلنت المطربة السورية أصالة نصري نبأ انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتلقت الكثير من تعليقات التي حملت معاني الدعم من أصدقائها من الوسط الفني.

ووجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالتها إلى الفنانة السورية أصالة نصري، قائلة في تعليقها على نبأ انفصال أصالة: "كل نهاية هي بداية لمرحلة جديدة.. وأنا على يقين إنها بداية موفقة لحياة أجمل بإذن الله لأنك قوية طيبة، محاربة، عفوية وحنونة.. لديك جمهور كبير يحبك ويحترمك ولديك عائلة لا تستطيع العيش بدونك ونحن جمعيا نحبك وندعمك.. ولا تنسى رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. بحبك".

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أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عقب 4 شهور من مقدمات وأحاديث غامضة طالت علاقتهما، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".