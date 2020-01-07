فيديو تحرش بطفلة يثير غضب السعوديين ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لرجل يصور طفلة صغيرة أثناء جلوسها على طاولة، ويتحرش بها، وخلال الفيديو وضع المصور رسم كارتوني مخل، وأخذ يصور الطفلة ويقرب الكاميرا منها.
انتشر الفيديو في البداية على تطبيق "سناب شات"، ثم خرج إلى موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسط ردود فعل واسعة حوله، ومطالب بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها.
الاتهامات طالت أول شاب نشر هذا الفيديو، لكنه أخذ يدافع عن نفسه مؤكداً أنه ليس الفاعل بل مجرد ناقل للفيديو، ولديه ما يثبت صحة كلامه، وكتب الشاب على صفحته الرسمية على "تويتر" التي نشر من خلال مقطع الفيديو: "كثر العالم إلى ما تفهم، والله الطفلة معرفها ونا معكم والله وكان برد على المقطع بكلام وجوالي علق قبل أكتب الكلام وانرسل لشخص واحد في السناب عن طريق الغلط مكان برسله لحد أصلا لني ببلغ عليه وحسابه عندي المتحرش وأنا متجه الشرطة الآن وراح توضح الحقيقة بإذن الله".
وأطلق السعوديون هاشتاج "متحرش بطفلة"، والذي أصبح من بين الأكثر تداولا على "تويتر"، للمطالبة بمحاسبة المتسببين في ذلك، فيما لم ترد أي من الجهات الرسمية السعودية حتى الآن.
وقال بدر عبدالمحسن، مواطن سعودي، وأحد المعلقين على الفيديو: "ستبقى ظاهرة التحرش موجودة ولكنها تختلف من مجتمع إلى آخر حسب القوانين التي تحد منها.. ومتى كانت القوانين صارمة فإن هذه الظاهرة تخف".
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