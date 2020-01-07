التسمم الغذائي.. تعرف على الأعراض وكيفية الوقاية

التسمم الغذائي مرض يسببه تناول الطعام الملوث، وتعد الجراثيم المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات، أو سمومها السبب الأكثر شيوعًا للإصابة به.

أعراض التسمم الغذائي

يمكن أن يسبب التسمم الغذائي مجموعة من الأعراض السيئة، منها كما ذكرها موقع "Mayo Clinic"

الشعور بالغثيان.

الإسهال.

تقلصات المعدة.

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ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة وأعلى.

الشعور بالإعياء عموما والتعب والقشعريرة.

كيفية الوقاية من التسمم الغذائي

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، عن طريق الحفاظ على معايير النظافة العالية.

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، وتجفيفها قبل تناول الطعام وبعده، بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض والخضروات، وفقا لإدارة الصحة الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من طهي الدواجن والبرغر والنقانق والكباب بشكل جيد.