الامارات | 7 فوائد لشرب الماء.. من المفاصل حتى الكليتين

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لشرب الماء.. من المفاصل حتى الكليتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الحفاظ على الجسم رطباً مهماً للصحة والعافية، ولكن كثيرين لا يتناولون ما يكفي من السوائل يومياً.

وتشكل المياه 60% تقريباً من الجسم، ونحو 71% من سطح الكوكب مغطى بالمياه. وتحتاج خلايا وأعضاء الجسم للماء للعمل بشكل جيد.

وهنا بعض أسباب احتياج الجسم للماء، علاوة على فوائد شربه بانتظام:

- «تزييت المفاصل»

تحتوي الغضاريف الموجودة في المفاصل وأقراص العمود الفقري على نحو 80% من المياه، ويمكن أن يؤدي الجفاف على المدى الطويل إلى خفض قدرة المفاصل على امتصاص الصدمات، ما يؤدي إلى ألم في المفاصل.

- تشيكل اللعاب

يساعد اللعاب على هضم الطعام، ويبقي الفم والأنف والعينين رطبين، ما يحول دون الاحتكاك والضرر، كما يحافظ شرب الماء على نظافة الفم. وفي حال استخدم الماء بدلاً من المشروبات المحلاة فيمكن أن يقلل أيضاً من تسوس الأسنان.

- توصيل الأكسجين

يتألف الدم من 90% من الماء، والدم ينقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة.

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- جمال الجلد

في ظل الجفاف يمكن أن يصبح الجلد أكثر عرضة للاضطرابات والتجاعيد المبكرة، حسبما ذكر موقع «ميديكال نيوز توداي».

- تنظيم حرارة الجسم

الماء المخزن في الطبقات الوسطى من الجلد تخرج إلى سطح البشرة في صور عرق عندما ترتفع درجة حرارة الجسم. وعندما يتبخر الماء تبرد درجة حرارة الجسم.

- صحة المعدة

تحتاج الأمعاء إلى الماء للعمل بشكل ملائم، ويمكن للجفاف أن يؤدي إلى مشكلات في الهضم مثل الإمساك، وإلى معدة حمضية بشكل مفرط، ما يزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة وقرحة المعدة.

- حماية الكليتين

تنظم الكليتان السوائل في الجسم، ويمكن أن يؤدي عدم وجود ما يكفي من الماء إلى الإصابة بحصوات الكلى، وغيرها من المشكلات.