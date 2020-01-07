الامارات | أعراض تراجع هرمون الذكورة.. وطريقة العلاج

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تراجع هرمون الذكورة.. وطريقة العلاج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد اختصاصي المسالك البولية، الألماني كريستيان لايبر، بأن إنتاج هرمون الذكورة «التستوستيرون» يتراجع مع التقدم في العمر، موضحاً أن الأعراض الدالة على ذلك تتمثل في انخفاض الرغبة في العلاقة الحميمة، وتراجع الكتلة العضلية، وتراجع كثافة الشعر، وزيادة الوزن.
وأضاف أنه إلى جانب العلاج الدوائي، يمكن مواجهة تراجع إنتاج هرمون الذكورة من خلال التغذية الصحية، والمواظبة على ممارسة الرياضة، والعمل على إنقاص الوزن، إضافة إلى ضبط قيم ضغط الدم ونسبة السكر بالدم.
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