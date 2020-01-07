محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. لايف ستايل الخليج 365 يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، جولتنا اليوم في المطبخ العرايشي وطريقة عمل الفطير العرايشي، الذي يتناوله أهل العريش على الفطار والغذاء. المقادير: - دقيق. - ماء. - ذعتر. - زيت زيتون. - ملح. - دقة. Advertisements التحضير: - نضع الدقيق والماء في وعاء، ثم نبدأ في العجن مع وضع زيت الزيتون والملح. - نبدأ بالعجن باليدين حتى تجعليها متماسكة قليلًا. - تقطيع العجين لقطع صغيرة. - نرش القليل من الدقيق على المكان الذي يتم فيه فرد العجين. - نفرد قطعة العجين بأداة النشابة، وهي العصا الخشبية الغليطة التي تستخدم في رق العجين. - نضع العجين على مصفاة كبيرة على النار ونقلبه على الجانبين حتى يبدأ في التسوية (يسخنه أهل العريش على الرمل والفحم كما هو موضح في الفيديو).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من المطبخ الشعبي.. طريقة تحضير الفطير العرايشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.