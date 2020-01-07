السروال الكشمير موضة شتاء 2020.. إليك تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تبحث كل امرأة عما يميزها عن غيرها في اختيار الملابس والبحث في أحدث صيحات الموضة، للظهور بإطلالة متألقة دافئة ووثيرة.

ويمثل السروال الكشمير نجم الموضة النسائية في شتاء 2020، إذ يأتي هذا الموسم بقصة واسعة من أجل الإحساس بالراحة، كما أنه يكتسي بألوان هادئة كالأبيض والرمادي والبيج والكريمي والجملي ليضفي على المظهر لمسة رقة وبساطة.

ويقول خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس إن السروال الكشمير يتناغم مع البلوفر التريكو أو الجاكت الكارديجان، بينما يمكن الحصول على إطلالة رياضية من خلال تنسيقه مع "هودي".

ويمكن الحصول على إطلالة متفردة من خلال كسر قوالب التنسيق الجامدة، وذلك بتنسيق السروال الكشمير مع قميص جلد أو توب من الساتان؛ حيث تخلق هذه التوليفة الجريئة المكونة من خامات مختلفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.