"كان يحمل مسدس لعبة".. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تكشف مفاجأة جديدة

يبدو أن الإفراج عن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم لن يكون المحطة الأخيرة في القضية، وذلك بعد أن خرجت أسرة القتيل المتهم بسرقة منزلها في لبنان، برواية جديدة تكشف نقيض التفاصيل التي جاءت على لسان زوج المطربة.

وقالت أسرة القتيل، ممثلة في شخص خاله، إن ابنها كان يعمل لدى زوج المطربة، مشيرة إلى أنه ذهب إلى الفيلا ومعه "مسدس لعبة" للمطالبة "بمستحقاته المتأخرة"، وكان الهدف هو الضغط على زوج نانسي للحصول على مستحقاته.

واستكمل خال القتيل، في تصريحه لقناة لبنانية، أن زوج نانسي نشر فيديو الواقعة بعد تعديله من خلال عمل "مونتاج" وحذف بعض المشاهد التي تدينه، لافتًا إلى أن ابن شقيقته يعمل في لبنان منذ 10 سنوات، ولا توجد له أي سوابق جنائية، حسب "سكاي نيوز عربية".

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فيما قالت والدة القتيل، إن زوجته أخبرتها أن ابنها ذهب لبيروت "ليحصل على مستحقات له عند أحد الأشخاص".

من ناحيته، ذكر محامي زوج نانسي أن القتيل "لم يكن يعمل لدى الأسرة، ولم تكن هناك أي معرفة سابقة به".

وكان القضاء اللبناني أصدر، الأحد، قرارا بتوقيف زوج نانسي، فادي الهاشم، لقيامه بإطلاق النار، وقتل سارق، تسلل إلى منزله.