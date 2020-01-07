اقتربت من النمر لالتقاط سيلفي.. فالتهم ذراعها

يقدم البعض منا على أعمال خطيرة دون أن يدري عواقب فعلته، وبسبب صورة "سيلفي" كادت فتاة أن تفقد ذراعها في حديقة حيوان بشرق المكسيك.

الفتاة وتدعى "ناعومي روزاس"، 30 عامًا، بسطت ذراعها لتلتقط صورة سيلفي مع النمر "جاغوار"، لكنها كانت اقتربت أكثر من اللازم من القفص، ما دفع الحيوان إلى شن هجوم مفاجئ، وفقًا لصحيفة"إيه إم"، المكسيكية.

هب بعض الزوار لمساعدة السيدة المسكينة وسحبوها بعيدا عن القفص لتتلقى إسعافات أولية، قبل نقلها إلى المستشفى "في حالة حرجة".

وقال مسؤولون في الحديقة، إن ناعومي "تجاوزت خط الأمان" لحظة التقاط الصورة، مما جعلها في متناول النمر الذي نهش ذراعها وأصابها في وجهها.

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ووفقا لتقارير صحفية محلية، فإن النمر قطع أوتارا رئيسية في ذراع السيدة الأيمن، فيما يقول أطباء إنهم قد يكونوا مضطرون لاستئصاله.

ووافقت إدارة الحديقة على دفع تكاليف علاج ناعومي، حيث إن الحيوان شن هجومه من داخل القفص، مما يشير إلى خلل في نظام تأمين الزوار.

إلا أن الممثل القانوني للحديقة غونزالوا رودريغيز دياز، قال إن "قواعد الحديقة تمنع الزوار من وضع أيديهم داخل الأقفاص للمس أو إطعام الحيوانات".

وأوضح دياز أن الحيوان "تصرف وفقا لغرائزه الطبيعية" خلال هجومه على السيدة.