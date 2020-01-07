بيع سمكة تونة بـ 1.8 مليون دولار في مزاد باليابان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بيعت سمكة تونة في مزاد بسوق أسماك في العاصمة اليابانية طوكيو، مقابل 1.8 مليون دولار.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن إحدى أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، بيعت بسعر 193.2 مليون ين أي ما يعادل (1.8 مليون دولار)، وذلك في أول مزاد هذا العام تجريه سوق تويوسو للأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو.

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الهيئة أشارت إلى أنه تم اصطياد سمكة التونة المباعة قبالة ساحل مقاطعة أوموري بشمال البلاد، ويبلغ وزنها 276 كيلوجراما أي أن سعر الكيلو يبلغ حوالي 700 ألف ين.

الهيئة أضافت، أن المشتري هو كيوشي كيمورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي الشهيرة.

كيوسي كيمورا كان قد دفع سعرا قياسيا بلغ 333.6 مليون ين العام الماضي لشراء سمكة تونة في مزاد، ليتجاوز بذلك سعرا قياسيا دفعه نظير سمكة تونة أخرى عام 2013.