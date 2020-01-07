رفض والدها شراء هاتف لها.. انتحار فتاة مغربية بسم الفئران

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتحرت فتاة مغربية تبلغ من العمر 16 عاما، عن طريق السم، لتضع بذلك حدا لحياتها بعد أن امتنع والدها عن شراء هاتف ذكي لها، بعد خلاف عائلي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، فقد تناولت الفتاة المغربية سم الفئران؛ ما أدى إلى وفاتها في منزل أسرتها الكائن في إقليم العرائش في المغرب.

ووفقا للوكالة نقلا عن موقع “العرائش”، فإن المغرب يشهد ارتفاعا بنسب الانتحار خاصة في مدن الشمال وقراه، مما يستدعي تدخلا سريعا من السلطات المغربية.

دراسة مغربية نشرت في الثاني من سبتمبر من العام الماضي، كانت قد أشارت إلى أن المغرب يشهد 5.3 حالة انتحار لكل ألف نسمة، بين عامي 2000 و 2016 ليكون ثاني بلد عربي بعد السودان بحسب منظمة الأمم المتحدة.