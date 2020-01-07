يعزز المناعة.. 4 فوائد لإطعام الطفل بأدوات فضية

يعتبر استخدام الأدوات الفضية في إطعام الأطفال مفيدة للجسم، هي واحدة من أكثر المعادن استخداما في أدوات المائدة والأواني، ويمكن أن يساعد في منع انتشار البكتيريا المسببة للأمراض، ومن أسباب استخدام الأدوات الفضية كما ذكرها موقع "تايمز أوف إنديا".
تحسين صحة الدماغ
تستخدم الفضة في عدد من الأدوية مكوناً نشطاً يساعد في تعزيز قوة الدماغ ووظائفه، لذا ينصح بالأواني الفضية لإطعام الأطفال لتحسين صحة أدمغتهم.
محاربة الأمراض
تناول الطعام والشراب في الأواني الفضية يحسن عمليات الأيض وتعزيز المناعة، ويحول دون الإصابة بأمراض موسمية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.
تنقية المياه
تساعد الفضة في تنقية المياه ومحاربة الاختلاطات الكيميائية، وينصح دائماً بتناول الماء والسوائل المختلفة مثل العصائر، وشاي الأعشاب، في الأواني الفضية.
يعزز المناعة
بما أن الفضة يمكن أن تقتل الجراثيم، فإن هذا يمكن أن يكون مفيدًا للصحة على المدى الطويل.
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