مصطفى خاطر لزوجته في عيد ميلادها: "ربنا يخليكي ليا"

هنأ الفنان مصطفى خاطر زوجته بميلادها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب خاطر: "كل سنة وأنتِ طيبة يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب ودايمًا مع بعض".

ويشارك خاطر مع كل من علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني في عمل فني يفاجئ الجمهور في عام 2020.

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وكان نشر كل من ربيع وخاطر والميرغني وعبد الرحمن صور لهم سابقًا على موقع "انستجرام"، حيث أعلنوا تعاونهم في عمل مشترك.

وقال حمدي الميرغني: "حينما يلتقي الإخوة في عمل واحد، يا تري هيحصل إيه؟!"، فيما علق محمد عبد الرحمن: "انتظروا مفاجأة كبيرة بنحضرهالكم".

بينما علق مصطفى خاطر: "الجامدين قوي، يا ترى هتشوفونا مع بعض في إيه حد عارف؟"، فيما اكتفى علي ربيع بنشر الصورة معلقًا عليها "العمالقة".