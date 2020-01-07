تعرفي على طريقة ارتداء المعاطف الملونة على طريقة مرمر محمد

تعتمد مدونة الأزياء الكويتية مرمر محمد على أسلوب المعاطف الطويلة بشكل كبير، وقد لاحظنا ذلك منذ العام الماضي، باختيارها لموديلات ملونة وتنسيقها بطرق مختلفة منها الكلاسيكي وآخر كاجوال. ولأَنّ موضة المعاطف الطويلة صيحة أساسية في شتاء 2020، فإليك أسلوب ارتدائها على طريقة مرمر محمد، لتختاري المناسب لكِ.

المعطف الأروغانزا الأخضر من مرمر محمد

هذا الموديل الأنيق للمعطف الملون بدرجات الاخضر والأسود من خامة الأروغانزا اللامعة، اختارته مرمر محمد مع حزام الخصر من فالنتينو Valentino ولنطلون قماشي باللون الأسود، والكعب العالي الأنثوي. ونسقت مع اللوك شنطة ميني مستطيلة من هيرميس Hermes باللون الأخضر الفسدقي لاطلالة فخمة، وهذا المعطف من الممكن أن يكون قطعتكِ الكلاسيكية الأنيق في مناسبة بسيطة بالمساء.

معطف بنقشة الـ houndstooth على طريقة مرمر محمد كُلنا نعرف كم أصبحت نقشة الـ houndstooth رائجة بالكثير من موديلات شتاء 2020، ولهذا اخترنا لكِ هذا المعطف بلوني الأبيض والأسود بتلك النقشة من وحي الفاشينيستا مرمر. نسقته مرمر بطريقة شبابية جريئة باختيار توب صوف فوشي فاقع، مع بوت الكاحل الملون بستايل فتيات الروك.



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معطف التارتان كاجوال وعملي من وحي مرمر محمد

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أما هذا الموديل من مرمر محمد للمعطف التارتان، فهو أكثر عملية بخامته الصوف، وستايله الواسع، مناسب لكل الصبايا في ليالي البرد القارسة، ولايحتاج للكثير من التفكير لتنسيقه، فقد نسقته مرمر مع الحذاء الـ Saftey والبنطلون الأسود. وهذا المعطف مع نقشة التارتان الكبيرة مناسبة أكثر للصبايا النحيفات، ولكن الممتلئات بإمكانهن اعتماد نفس الستايل ولكن بنقوشات صغيرة الحجم لاطلالة أكثر رشاقة.

المعطف الأسود بشكل الجسم من وحي مرمر محمد

لفتنا هذا الموديل للمعطف الأسود من بالنسياغا balenciaga الذي اختارته مرمر محمد، مع نقوشات لعلامة الماركة الشهيرة، وهو أحد الأساليب التي تفضلها مرمر محمد باطلالتها، أن تبرز ماركتها المفضلة. وبتصميم غاية في الكلاسيكية اختارت مرمر محمد اللون الأحمر العنبي ليكون رفيق المعطف الطويل، باعتماد جزمة مدببة، مع شنطة كلاسيكية باللون الأحمر العنبي، وتوب صوف برقبة عالية.

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