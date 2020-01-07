شعرك يتطاير في الشتاء؟ إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد تطاير الشعر وصعوبة تصفيفه من المشاكل الجمالية الشائعة خلال فصل الشتاء. فما أسباب هذه المشكلة وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح مصفف الشعر الألماني ينس داجنه أن الشعر يتطاير في الشتاء بسبب الشحن الإلكتروستاتيكي الناجم عن الاحتكاك مع الملابس المصنوعة من الصوف، مشيرا إلى أن المشكلة في حقيقة الأمر تكمن في جفاف الشعر.

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وأضاف داجنه أن أولى خطوات مواجهة هذه المشكلة تتمثل في استعمال شامبو يحتوي على مواد فعالة ذات خصائص مضادة للشحن الإلكتروستاتيكي مثل البانثينول النشط.

كما يحتاج الشعر إلى مستحضرات عناية غنية بمواد الترطيب مثل زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت الأرجان وزيت اللوز وزبدة الشيا.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تمشيط الشعر بواسطة فرشاة ذات شعيرات طبيعية أو من الخشب بدلا من الفرشاة البلاستيكية أو المعدنية. ومن المهم أيضا الإقلال من استعمال مجفف الشعر.