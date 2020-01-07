تشعر بآلام في البطن؟ استشر الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا كنت تشعر بآلام في الجزء العلوي أو السفلي من البطن جهة اليسار فعليك استشارة الطبيب فورا؛ لأنها تنذر بالإصابة بالتهاب الطحال.

ومن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب الطحال تضخم الطحال مع إمكانية تحسسه، بالإضافة إلى شحوب الوجه الناجم عن فقر الدم وكثرة الإصابة بالعدوى ونزيف الأنف المتكرر والحمى والشعور العام بالتعب والإعياء.

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وأوضحت الجمعية أن التهاب الطحال يرجع لأسباب عدة مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو أمراض المناعة كالروماتيزم وأمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي وفقر دم حوض البحر المتوسط (ثلاسيميا) أو تليف الكبد أو ورم الغدد اللمفاوية.

ويتم علاج التهاب الطحال بواسطة المضادات الحيوية أو الأدوية المثبطة للالتهابات، كما قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل.

جدير الذكر أن الطحال يؤدي العديد من الوظائف المهمة في الجسم؛ فهو يعد جزءا من جهاز المناعة، كما أنه يختص بتنقية الدم، ومع ذلك يمكن العيش بدونه.