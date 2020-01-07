"بتشخر وانت نايم؟".. لا تستهن بالأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

إذا كنت تعاني من الشخير أثناء النوم، فلا تستهن بهذا الأمر، وتظن أنه مجرد ظاهرة مزعجة فقط، إذ إنه مشكلة صحية خطيرة أيضا، وفق ما ذكرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم.

وتوضح الجمعية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم؛ حيث إنه ينذر حينئذ بالإصابة باضطرابات نظام القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

وهناك عدة عوامل تؤدي إلى المعاناة من الشخير مثل البدانة وشرب الخمر وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة (البوليبات).

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.