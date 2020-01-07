أجمل إطلالات النجمات العالميات في حفل غولدن غلوب 2020

خلال مواكبتنا أجمل اطلالات النجمات العالميات في حفل غولدن غلوب 2020 Golden Globes لفتنا أناقة العديد منهن برفقة أزواجهن وأصدقائهن خصوصاً عندما يبدو الانسجام واضحاً بينهم في هذه المناسبات الفخمة. و اليك اجمل اطلالات ثنائيات النجوم بأناقة متألقة وملفتة، لتستوحي منها أجدد صيحات الموضة الفاخرة التي تنتظرك وتنتظر شريكك.

طبعت دار Atelier Versace اطلالة النجمة Nicole Kidman الاخيرة في حفل غولدن غلوب مع الفستان الاحمر الفاخر الذي اختارته بالقماش الحريري برفقة زوجها Keith Urban الذي ارتدى بدوره البدلة الرسمية السوداء. بدورها سحرتنا النجمة Priyanka Chopra بفستان زهري ساحر مع قصة الاكتاف المكشوفة من دار Cristina Ottaviano وأطلت برفقة زوجها Nick Jonas ببدلة سوداء فاخرة مع ربطة العنق العصرية. وتألق الثنائي Scarlett Johansson و Colin Jostفي هذا الحفل، مع الفستان الاحمر الراقي الذي اختارته من Vera Wang مع البدلة الرسمية السوداء بأسلوب Colin.

ولا يمكن الا ان نثني على اطلالات الثنائي Jennifer LopezوAlex Rodriguez. فاختارت لوبيز الفستان الابيض الواسع مع تفاصيل العقدة الذهبية الكبيرة من الاعلى من تصميم دارValentino وتألق Rodrigue بالبدلة السوداء الضيقة التي تظهر تقاسيم جسمه مع القميص البيضاء البارزة بالازرار السوداء. واللافت اطلالة الثنائي Lucy Boyntonبفستان سيلفر مع تفاصيل الكروشيه من دار Louis Vuitton الى جانبRami Malek الذي اختار البدلة الرسمية السوداء والكلاسيكية مع ربطة العنق الطويلة.

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