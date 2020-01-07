بلوك وخناقات واعتزال.. كيف تتعامل الفنانات مع "مضايقات السوشيال"؟

تحدثت الفنانة درة حول علاقتها بمنصات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث".

وقالت درة: "علاقتي جيدة بجمهوري، لم أتعود الرد دائماً على التعليقات السخيفة من بعض المغردين، لكني أرد مرة او اثنتين كل عام".

وتابعت: "الحمد لله التعليقات السخيفة قليلة عندي جداً، لكني ألجا دائما للحل الأمثل وهو البلوك، لأي أحد يتجاوز الحدود على الأكونت".

وأتمت: "حساباتي الشخصية على السوشيال ميديا زي بيتي، وبالتالي اللي عاوز يدخل يشارك مشاركة إيجابية لكن مش من حقك تتعامل بقلة أدب أو قلة ذوق معايا".

وتختلف تعاملات الفنانات مع المتجاوزين بين التشابك اللفظي وبين البلوك وبين التجاهل كما يلي:

مي كساب تهاجم فتاة بسبب تعليق

الفنانة مي كساب، عانت كثيرا من تعليقات الجمهور حتى أنها فكرت في غلق جميع حساباتها، بحسب ما قالته خلال استضافتها، ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc"، أكتوبر الماضي، موضحة: "كتير جدا ببقى عايزه آخد قرار قفل كل الأكونتات بتاعتي على مواقع التواصل، وبعاني من دا طول الوقت، ببقى عايزة أنعزل عن العالم دا لأنه بيلوثني شخصيا، لدرجة إني قررت أمنع أولادي عن العالم دا بسبب قسوة الناس".

وروت "مي"، خلال الحلقة، أحد المواقف التي تعرضت للانتقاد بسببها، لافتة إلى أنها تلقت بسبب كليب "يا نحلة" الذي صورته مرتدية ملابس تشبه ملابس ارتدتها الفنانة سعاد حسني في أحد أفلامها تعليقات لاذعة.

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وتطرقت "كساب"، إلى الطريقة التي تعاملت بها مع الجمهور، موضحة: "أيوة أنا صورته في ظروف صعبة وكنت تخينة جدا، لأني كنت برضع ولسه والدة قيصري، وبنت في التعليقات شتمتني، ودا أثر فيا جدا، فدخلت ونشرت صورتها، وجمهوري ردوا عليها وصممت إني أوصل لأكونت والدتها وأكلمها".

شيرين عبدالوهاب قاطعت السوشيال ميديا

نظرًا لتعرضها لانتقادات كثيرة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل بين الحين والآخر اضطرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بالفعل إلى اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الهجوم الذي طالها بعد تضامنها مع الشعب اللبناني، إثر ما تعرضت له بلاده من حرائق هائلة.

ونشرت شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو، علقت عليه قائلة، "أنا قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات أرجو من محبيني ما يزعلوش مني".

ياسمين صبري تشتبك مع متابع بسبب وضع اليوجا

بعض الشخصيات قد يخونها التعبير، فتؤخذ عليهم تلك الكلمات، ومن هؤلاء النجوم ياسمين صبري، التي نشرت صورة لها في وضعية اليوجا، فرد عليها أحد المتابعين أنه كان يقوم بتلك الوضعية وهو بعمر السادسة، لترد بأنه لهذا مصاب بمتلازمة داون.

لكن تلك الكلمات أثارت غضب شديد لرواد السوشيال ميديا، ما دفعها للاعتذار لكن باللغة الإنجليزية، فطلب منها متابعوها نشر الاعتذار باللغة العربية، وهو ما قامت به بالفعل.

أحلام تصف متابعة هاجمتها بـ"العانس"

الفنانة أحلام معروفة بكثرة مشاحناتها ومشاكلها مع الفنانين، ويبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي لها نصيب من تلك "الخناقات".

اشتبكت أحلام مع متابعيها على "تويتر"، وفي أحد المرات ردت على إحدى متابعاتها، "ياعمري مادامك عانس ماعندك غيري"، وغيرها من الشتائم التي عرضتها للانتقاد.