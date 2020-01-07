"بين الشائعات وكلام المقربين".. فنانات برزت أسماؤهن في انفصال أصالة والعريان

"هُلكت مشاعري".. هكذا أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن انفصالها عن المخرج طارق العريان، بكلمات صدامية وحزينة، ليرد الأخير فيما بعد عبر حسابه على "الإنستجرام"، واصفًا سبب الانفصال بقوله: "وصلنا للنهاية".

وعلى الرغم من الأحاديث حول الطلاق، والتي نالت من علاقة الثنائي خلال الأشهر الماضية، إلا أن الإعلان الرسمي كان بمثابة صدمة لجمهورهما، الذين شهدوا على قصة الحب والزواج التي استمرت أكثر من 13 عاما، وكللت بإنجابهما "آدم وعلي"، خاصة إن الثنائي رفضا التعليق في البداية على أمر الانفصال، بالتأكيد أو النفي.

وخلال الفترة الأخيرة، أشار بعض المقربين إلى تسبب فنانة أخرى (طرف ثالث) بالعلاقة، لانتهاء تلك الزيجة.

ويرصد "هن" أسماء تداولها البعض وراء انفصال أصالة وطارق العريان

Advertisements

نسرين طافش

تداول اسم الفنانة السورية، نسرين طافش، بقوة منذ بدء الحديث عن انفصال الثنائي، الأمر الذي لم يؤكده أي من أطراف القصة في البداية، حتى خرج كل من طارق العريان والفنانة نسرين لنفيه قطعيًا.

وفي أكتوبر الماضي، قالت الفنانة لـ "هُن" على هامش تواجدها بحفل تتويج ملكة جمال الكون 2019: "كل الكلام ده إشاعة واللي مطلعها ناس فاضية".

وتابعت: "أفضل رد عليهم التجاهل، وأصالة نفسها نفت الأمر"، مضيفة: "دايما الفنان الناجح مادة دسمة للإشاعات".

وفي مقتبل شهر نوفمبر الماضي، رد "العريان" من خلال منشور على حسابه عبر "الإنستجرام" على تلك الأقاويل، قائلًا: "شائعة زواجي من الفنانة نسرين طافش ليست لها أي أساس من الصحة"، مشيراً إلى أنه لا يركز في ما يقال عنه بمثل هذه الأمور، قائلًا: "على مدار السنين بنسمع شائعات شبه دي، بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي خالص".

ضيفة شرف بـ أولاد رزق2

على الرغم من الشائعات التي ظلت تلاحق "طافش" مرارًا وتكرارًا، حتى تم نفيها من كل الأطراف، أرجع المقربون من أصالة، في ديسمبر الماضي، أن سبب انفصالها عن زوجها إلى ارتباط الأخير بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه ضيفة شرف.

وكان الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق"، الذي عُرض بمنتصف العام الماضي، شهد ظهور العديد من الفنانات الشابات اللاتي ظهرن كضيفات شرف خلال أحداثه.

يذكر أن أصالة وطارق العريان تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.