علام يدل السعال الشديد عن استمراره لأكثر من أسبوعين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- يُصاب البعض بالسعال الشديد وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها نزلة البرد والسعال الديكي، وفق ما ذكر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية. كما أن لسعال الشديد قد يكون بسبب التهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة والانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأورام الرئة كسرطان الرئة. وشدد المركز الألماني على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال الشديد لمدة تزيد عن أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الحمى والرجفة وخفقان القلب وضيق التنفس والتعرق الشديد وآلام العضلات والأطراف والتعب الشديد، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال والخضوع للعلاج على وجه السرعة.

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