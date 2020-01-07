تريد مشاهدة الشفق القطبي دون شقاء؟.. اذهب إلى أيسلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

البعض مُغرم برؤية وتأمل الظواهر الطبيعية، ومنها ألوان الشفق القطبي وهو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية.

وإذ كنت تريد رؤية ألوان الشفق القطبي المعروفة باسم الأضواء الشمالية أو "أورورا" دون الاضطرار إلى الوقوف في الهواء الطلق وأنت ترتجف لساعات في انتظار أن تعرض السماء لوحتها. حسنا، الآن يمكنك ذلك.

يوفر مخيم "أورورا بيس كامب" الجديد بالقرب من ريكيافيك في أيسلندا للزوار فرصة الاستمتاع بكوب من الشكولاتة الساخنة أثناء انتظار ظهور العرض الضوئي تحت قبة زجاجية تحميهم من العوامل الجوية.

كما يتيح المخيم مرشدين خبراء لتقديم معلومات مفيدة. ويشار إلى أن أفضل وقت لمشاهدة الأضواء الشمالية هو بين أغسطس وأبريل، وفقا لهيئة تنشيط السياحة في أيسلندا، ويفتح المخيم أبوابه للزائرين يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى منتصف الليل.