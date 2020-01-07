تعتبر شوربة العدس من الأطباق المفضلة على المائدة المصرية، وخاصة في فصل الشتاء، باعتبارها تساعد على التدفئة في الجو البارد، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل شوربة العدس بالحمص على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها "على قد الإيد" الذي تقدمه عبرَّ قناة "سي.بي.سي" سفرة، ويمكنك تقديم الشوربة مع بصل أخضر على المائدة لمزيد من الفوائد الصحية.

مقادير عمل شوربة العدس بالحمص

كمية من العدس الأصفر.

حمص.

ثمرة بطاطس صغيرة

طماطم.

ملح.

خل.

كمون مطحون.

فلفل أسود.

بصل.

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جزر.

ثوم.

زيت.

شعرية.

-طريقة عمل شوربة العدس بالحمص

-نقوم بسلق العدس في ماء مغلى على النار، ثم نضيف إليه البطاطس والجزر والبصل والطماطم.

-نقوم بضرب المكونات في الخلاط مع الحمص، ثم نضعها على النار مرة أخرى ونضيف اليها الملح والفلفل الأسود والكمون.

-ثم نقوم بوضع الشعرية في مقلاة على الناء مع ملعقة من الزيت أو السمن، ثم نضيف القليل من الماء،ثم نضيف العدس.

- نقوم بوضع الثوم في مقلاة على النار للتشويح ثم نضيف اليه الخل.

- نضع"الطشة"على العدس مع التقليب، ثم يقدم ساخن مع البصل الأخضر.