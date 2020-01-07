استشاري نفسي تقدم نصائح للأمهات للتغلب على قلق فترة الامتحانات

قلق ينتاب الأمهات مع بداية الامتحانات ويظهر ذلك في أفعالهن وفرض حالة الطوارئ ومنع الزيارات وكل وسائل الترفيه عن الطلاب لتتحول فترة الامتحانات إلى "جحيم"، لدى بعض منهم يسعى كل طالب التخلص منها.
يزيد قلق الأم من توتر الأبناء، ويجدن صعوبة في التحصيل الدراسي، وللتغلب على قلق الأمهات في فترة الامتحانات، قدمت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، لـ"هُن"، مجموعة نصائح للأمهات.
التفكير بشكل ايجابي
يجب ان تتعامل الأمهات مع الامتحانات أنها ليست نهاية العالم، ضرورة التعامل مع قدرات الطلاب.
أسلوب الطوارئ
بعض الأمهات يفرضن أسلوب الطوارئ في فترة الامتحانات وذلك من خلال منع الزيارات، الهاتف المحمول، التلفزيون، حتى انتهاء الامتحانات، لذلك يجب ترك مساحة ترفيه للطالب.
المساندة النفسية
مساندة الأم أبناءها، وإعطاؤهم إحساس الأمان يساعد الطلبة على التحصيل الدراسي، وعلى الأمهات تنظيم وقت الطلاب ومواعيد النوم، ويجب ابتعاد الأم عن الإلحاح ومطاردة أبنائها للمذاكرة.
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