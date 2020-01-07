نبيلة عبيد: "بحب ألبس اللي يعجبني ويناسب سني.. مليش دعوة بالموضة"

أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنها لا تهتم كثيرًا بمواكبة الموضة وخاصة في الأزياء، حيث إنها حريصة دومًا على ارتداء ما يتناسب معها ومع عمرها، "بحب ألبس الحاجات اللي تعجبني"، موضحة في الوقت ذاته أنها حرصت على ارتداء النظارة الطبية خلال هذه الفترة بناء على نصيحة الطبيب لها، وكذلك من أجل التعود عليها بعد ذلك، وأثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية قررت ارتداء النظارة.
وأضافت "عبيد"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "DMC"، أنها تّعمدت الاختفاء خلال الفترة الماضية بعد النجاح الذي حققته في برنامج "نجمة العرب" من أجل العودة في عمل فني جديد مختلف عما قدمته من أعمال فنية سابقة.
من ناحية أخرى، أعربت الفنانة إسعاد يونس، عن سعادتها البالغة باستضافة الفنانة نبيلة عبيد، حيث ذكرت أن عبيد حصلت على موقع متميز في السينما المصرية والعالم بأكمله، مضيفة: "سهل إنك تنجح مرة ولكن أصعب شيء الاستمرار على القمة لسنوات طويلة وهذا ما فعلته نبيلة عبيد".
وتابعت "يونس": "هناك رغبة جامحة من نبيلة عبيد في المشاركة في أعمال فنية متميزة تحمل قيمة فنية وفكرية".
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