القلي العميق هو طريقة شائعة للطهي تستخدم في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما تستخدمه المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة كوسيلة سريعة وغير مكلفة لإعداد الأطعمة.

تشمل الأطعمة المقلية الشعبية السمك والبطاطس المقلية وشرائح الدجاج والجبن، على الرغم من أنك تستطيع أن تقلى عميقًا في أي شيء.

مقارنة بطرق الطبخ الأخرى، يضيف القلي العميق الكثير من السعرات الحرارية، ويستعرض التقرير التالي أضرار تناول الطعام المقلي بحسب موقع "هيلث لاين".

سعرات حرارية عالية

عادة ما تكون الأطعمة المقلية مغطاة في الخليط أو الدقيق قبل القلي، علاوة على ذلك، عندما تقلى الأطعمة بالزيت، فإنها تفقد الماء وتمتص الدهون، ما يزيد من محتواها من السعرات الحرارية.

بشكل عام، الأطعمة المقلية أعلى بكثير في الدهون والسعرات الحرارية من نظرائهم غير المقلية.

على سبيل المثال، تحتوي واحدة من البطاطس الصغيرة المخبوزة (100 جرام) على 93 سعرة حرارية و0 جرام من الدهون، في حين تحتوي نفس الكمية (100 جرام) من البطاطس المقلية على 319 سعرة حرارية و17 جراما من الدهون.

عالية في الدهون غير المشبعة

تتشكل الدهون غير المشبعة عندما تخضع الدهون لعملية تسمى الهدرجة.

غالبًا ما يقوم مصنعو المواد الغذائية بتهدئة الدهون باستخدام الضغط العالي وغاز الهيدروجين لزيادة عمرها واستقرارها، ولكن الهدرجة تحدث أيضًا عند تسخين الزيوت إلى درجات حرارة عالية جدًا أثناء الطهي.

تعمل هذه العملية على تغيير الهيكل الكيميائي للدهون، ما يجعل من الصعب على جسمك أن يتحلل، ما قد يؤدي في النهاية إلى آثار صحية سلبية.

ترتبط الدهون غير المشبعة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري والسمنة.

وجدت إحدى الدراسات في كل مرة يتم فيها إعادة استخدام الزيت في القلي، يزيد محتواه من الدهون غير المشبعة.

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أمراض القلب

تناول الأطعمة المقلية قد يسهم في ارتفاع ضغط الدم وانخفاض الكوليسترول الحميد "الجيد" والسمنة، وكلها عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتوصلت دراستان كبيرتان إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية، زاد خطر إصابتهم بأمراض القلب.

وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللائي يتناولن وجبة واحدة أو أكثر من الأسماك المقلية أسبوعيًا معرضات لخطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 48% مقارنةً بأولئك الذين يتناولون 1-3 حصص في الشهر.

داء السكري

لقد وجدت العديد من الدراسات أن تناول الأطعمة المقلية يعرضك لخطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الوجبات السريعة أكثر من مرتين في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الطعام أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

أولئك الذين يستهلكون 4-6 حصص من الأطعمة المقلية في الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 39% للإصابة بمرض السكري من النوع 2، مقارنة مع أولئك الذين يستهلكون أقل من حصة واحدة في الأسبوع.

البدانة

تحتوي الأطعمة المقلية على سعرات حرارية أكثر من نظيراتها غير المقلية، لذا فإن تناول الكثير منها قد يزيد بشكل كبير من السعرات الحرارية.

تشير الدراسات إلى أن الدهون المتحولة في الأطعمة المقلية قد تلعب دورًا مهمًا في زيادة الوزن، لأنها يمكن أن تؤثر على الهرمونات التي تنظم تخزين الشهية والدهون.

وجدت دراسة أجريت على القرود أنه حتى في حالة عدم وجود سعرات حرارية إضافية، زاد استهلاك الدهون غير المشبعة زيادة كبيرة في دهون البطن.

بغض النظر عما إذا كان السبب في ذلك هو أن الأطعمة المقلية غنية بالسعرات الحرارية أو الدهون غير المشبعة، فقد أظهرت دراسات رصدية متعددة وجود علاقة إيجابية بين تناولها والسمنة.