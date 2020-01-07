صور.. طرق ارتداء الشورت خلال الشتاء

جرت العادة على ارتداء السراويل القصيرة، أو الشورتات خلال أشهر الطقس الدافئ، ولكن ماذا لو قلت لك، هناك فرصة لاتداؤها تعمل في أيام الخريف والشتاء.

من الممكن تمامًا ارتداء السراويل القصيرة عندما يكون الجو باردًا. يمكنك بسهولة جعلها تبدو مذهلة وأنيقة. أسهل طريقة لارتداء السراويل القصيرة في فصل الشتاء هي إضافة لباس ضيق تحتها. سيبدو هذا المزيج أنيقًا وبسيطًا.

وهناك أفكارًا لطيفة أخرى للشورتات، سواء شورتات ممزقة من الجينز مزينة بكعب، أو شورت رسمي يقترن بالأزرار الضيقة والبلوزات الجميلة، وأحذية بووت، وما إلى ذلك. ت

تضمن التقرير التالي العديد من طرق ارتداء الشورت في الخريف والشتاء بحسب موقعي "فاشون تاستي"، و"فاشون ترند ووك".

الشورت مع المعطف

تعد السراويل الشتوية وحذاء فوق الركبة فكرة رائعة عن الملابس، كل ما تحتاج إليه هو العثور على زوج من الأحذية الجذابة التي يمكن أن تبقي ساقيك دافئة، بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة جوارب صوف أسفلها.

ستحتاجين بعد ذلك إلى شورتات مخملية أو جينز أو جلد أو بلوزة أو كنزة أو أي قميص آخر أو معطف دافئ أو سترة.

الشورتات الجلدية

الشورتات من الجلود تجعلك دائما سيدة تبدو بشكل أنيق، ويمكنك ارتداء سترة جلدية أنيقة، مع حقيبة يد جلدية، مع الشورتات الجلدية أو السراويل الجلدية. النتيجة تبدو أنيقة بشكل لا يصدق والغنية.

شورتات الجينز

الدينيم هو وسيلة رائعة للتأكيد على تفردك، يمكن أن تكون سراويل الجينز فضفاضة وترتدي لباس ضيق أسود تحتها، مع كنزة صوفية بسيطة، وشاح ملفوف واكملي اللوك مع أحذية بووت.

او ارتداء شورتات جينز مع قميص منقوش وأحذية قتالية وإضافة كارديجان دافئ للغاية.

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عند الحديث عن شورت جينز، فهناك العديد من الأساليب للاختيار من بينها: جينز الدنيم، ممزق، فضفاض.

الشورتات مع الجوارب

يمكن أن تكون الجوارب السوداء المعتمة أسلوبًا رائعًا آخر للاقتران مع السراويل القصيرة. كل ما تحتاج إليه هو إقرانها مع شورتات متناسقة، مما يخلق مظهرًا أحادي اللون وأنيق لا تشوبه شائبة.

يوصى بتجربة ليجنجز أو جوارب ضيقة سوداء مع شورت جلد أسود.

الشورتات مع الليجينجز

بديل آخر هو الليجينجز. اختر زوجًا من اللباس الداخلي الدافئ، حتى تتمكن من إقرانه بشورتات خفيفة. حافظ على اللجينجنز محايدة اللون.

وجربها باستخدام شورتك المفضل: الدنيم أو الجلد أو الصوف أو القطن لا يهم لأن الطبقة الأساسية دافئة بالفعل.