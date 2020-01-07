درة: ماما بطلت تزن على موضوع جوازي.. وبتعامل مع التجاوز بالبلوك

قالت الفنانة درة، إنها ورثت من والدتها الطيبة وبعض التعبيرات، موضحةً أن الأخيرة امتنعت عن مطالبتها بالزواج في الفترة الأخيرة.

وأضافت درة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "ماما دلوقتي بطلت تزن في موضوع جوازي، لأن القصة فكرة نصيب".

وتابعت: "ربنا لما بيريد أنها تحصل هتحصل مهما عملنا انا مش رافضة المبدأ، ومخدتش القرار ده بس مش أي واحد يجي الشخص المناسب اللي هتجوزه عشان أحبه ويحبني واهم شيء المواصفات".

Advertisements

وحول علاقتها بمنصات التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، قالت درة: "علاقتي جيدة بجمهوري، لم أتعود الرد دائماً على التعليقات السخيفة من بعض المغردين، لكني أرد مرة او اثنتين كل عام".

وتابعت: "الحمد لله التعليقات السخيفة قليلة عندي جداً، لكني ألجا دائما للحل الأمثل وهو البلوك، لأي أحد يتجاوز الحدود على الأكونت".

وأتمت: "حساباتي الشخصية على السوشيال ميديا زي بيتي، وبالتالي اللي عاوز يدخل يشارك مشاركة إيجابية لكن مش من حقك تتعامل بقلة أدب أو قلة ذوق معايا".