يعتبر اضطراب الشخصية الانطوائية، حالة عقلية تجعل الشخص غير مكترث على الدوام بالصواب والخطأ، ويميل الشخص الانطوائي إلى معاملة الآخرين بقسوة ودائمًا يفقد القدرة على تكوين صداقات مع الآخرين. ومن أعراض الشخصية الانطوائية كما ذكرها موقع "Mayo Clinic" أعراض الانطوائية تجاهل الصواب والخطأ الإصرار على الكذب أو الخداع لاستغلال الآخر. القسوة والسخرية وعدم احترام الآخر. استخدام الذكاء أو المكر لغش الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية أو لجلب سعادة شخصية مطلقة. الغطرسة والشعور بالاستعلاء والتشبث الشديد بالرأي. Advertisements الانتهاك المتكرر لحقوق الآخرين من خلال التخويف وخيانة الأمانة. الاندفاع أو الفشل في التخطيط للمستقبل. الطابع العدائي أو حدة الطبع. قلة العاطفة تجاه الآخرين أو عدم الندم على إلحاق الضرر بالآخرين. المخاطرة غير الضرورية أو السلوك الخطير دون مراعاة سلامة الذات أو الآخرين. قلة تكوين علاقات. عدم مراعاة العواقب السلبية للسلوكيات أو التعلم منها.

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