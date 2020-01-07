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طريقة عمل كب كيك البرتقال بالكريمة

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استغلي فاكهة الشتاء، وحضري لأطفالك كب كيك البرتقال بالكريمة، اللذيذ، وقدميه مع الشاي أو العصائر الطبيعية، بخطوات الشيف غادة التلي. 

مقادير كب كيك البرتقال

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

زبدة   

كوب سكر  

4 بيضات

فانيليا

عصير برتقال 

ملعقة بشر برتقال

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كريمة   

جبن كريمي

سكر ناعم 

شرائح رفيعة من قشر البرتقال

طريقة تحضير كب كيك البرتقال

في العجان، قومي بخفق الزبدة مع السكر، ثم ضيفي بشر البرتقال والبيض، والفانيليا. 

في وعاء آخر عميق، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر، ثم ضيفي إليه الخليط السابق. 

ضيفي عصير البرتقال، واخفقي المكونات جيدًا، وضعيه في قوالب الكب كيك، ثم ادخليه الفرن. 

باستخدام المضرب الكهربائي، اخفقي الجبن مع السكر البودرة وشرائح البرتقال والكريمة جيدا.

 

زيني الكب كيك عقب خروجه من الفرن، بالكريمة. 

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