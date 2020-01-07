طريقة عمل ساندوتش الجبنة المقلية

ساندوتش الجبنة المقلية هو اختيار العديد من الأشخاص على وجبة الإفطار، فهو لذيذ ويعطي طاقة كبيرة للجسم في بداية اليوم، ويستعرض التقرير التالي طريقة تحضير ساندويتش الجبنة المقلية في البيت.

المقادير

جبنة بيضاء من أيّ نوعية، مقطعة شرائح سميكة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشّة كمّون.

2 بيضة.

زيت للقلي.

كوب بقسماط مطحون.

1/2 كوب حليب.

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طريقة التحضير

يخلط الحليب والبيض، والكمّون، والملح، والفلفل الأسود.

يوضع البقسماط في طبق آخر.

تغمس قطع الجبنة في البيض، ثمّ تغمس في البقسماط.

تكرر العملية حتّى نغطي جميع القطع بالبقسماط.

توضع قطع الجبنة في وعاء وتدخل الفريزر لمدّة ساعة.

يسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة الحرارة.

تقلى الجبنة ونقوم بتقليبها على الجهتين حتّى تصبح ذهبيّة اللّون.

تصفى الجبنة على ورق المطبخ من الزيت.

تحشى في العيس الفينو، أو البلدي، أو الشامي حسب الرغبة.