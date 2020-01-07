ميشيل ويليامز تدعم المرأة خلال تكريمها بـ جولدن جلوب

سلطت الفنانة ميشيل ويليامز الضوء على قضية الإجهاض، خلال تسلمها جائزة أفضل أداء تمثيلي في سلسلة "Motion Pictures Made For Television" عن دورها في كل من Fosse / Verdon، ضمن فعاليات حفل جوائز توزيع جوائز جولدن جلوب في دورتها الـ77.

وقالت "ويليامز" خلال كلمتها: أنا ممتنة لوجودي في مجتمع يؤمن بالحرية.. ما يساعدني على اختيار وقت إنجاب أطفالي ومع من"، مضيفة: "لقد بذلت قصارى جهدي حتى أعيش حياة من صنعي، ولم أستسلم قط لسلسلة الأحداث التي حدثت لي".

وتابعت: "اخترت وقت إنجاب أطفالي عندما شعرت بالدعم والقدرة على تحقيق التوازن في حياتنا جميعًا، والآن، أعلم أن اختياراتي قد تبدو مختلفة عن اختياراتك، لكن الحمد لله أننا نعيش في بلد يقوم على مبدأ الحرية في كل شيء"، داعية النساء فوق عمر الـ18 لممارسة حقهن في التصويت، واختيار ما يتناسب مع مصلحتهن الشخصية، مردفة: "لأن هذا ما كان يفعله الرجال لسنوات، وهذا هو السبب في أن العالم يشبههم كثيرًا".

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وخلال كلمتها، تحدثت باقتضاب عن تجربة إجهاض صديقتها الممثلة بوسي فيليبس في سن 15 عامًا، ما أدى لبكاء الأخيرة.

Golden Globe Awards أو جائزة الجولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأنشأوا هذه الجائزة، وتطور الأمر حتى إن هؤلاء الكتاب، يلعبون دورا مهما في تسويق الأفلام حاليًا.

كانت الجوائز في السابق للأعمال السينمائية، ولكن منذ عام 1956، باتت توزع للأعمال التليفزيونية، وجرى دعوة أكثر من 1300 من مشاهير الفن العالميين، لحضور جوائز جولدن جلوب في دورته الـ77 في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا بالولايات المتحدة.