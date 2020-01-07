رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: أغنية سلامونيلا حقيرة ووضيعة

هاجمت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، الفنان تميم يونس صاحب أغنية سلامونيلا.

وقالت أبو القمصات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "إنني لست من أنصار المنع والوقف، وأنا أفضل أن تترك البضاعة للجمهور لفرزها وتبيان الجيد من الرديء".

وأضافت أن تحرك المجلس ضد الأغنية، جاء بسبب علاقتها بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحةً أنه نص على مبادئ الحريات وخلافه لكنها تنص أيضاً على الفرق بين حرية الإبداع وجرائم الكراهية والأفكار التي تبث العنصرية والتمييز.

وتابعت: "معايير العنصرية والتمييز تنطبق على أغنية سلامونيلا وهي أغنية بسيئة وحقيرة ووضيعة"، متابعةً أن الأكثر إثارة هو تعقيب الفنان على الأغنية: "الهدف هو السخرية من الرجال وأن المطرب داعم للمرأة لكن الكلمات تؤكد بشاعة الأمر من أوصاف".