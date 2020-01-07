الامارات | مجلس أمناء «فتاة العرب» يعقد اجتماعه الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء «فتاة العرب» يعقد اجتماعه الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُقد أخيراً الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، بحضور رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور، والدكتورة رفيعة غباش، وعبدالسلام المرزوقي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، ووليد راشد الزعابي، وهزاع أبوالريش، وغيث مطر بن مزينة، وفهد المعمري في مقر مجموعة الحبتور بإمارة دبي.

وتُعد جائزة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب)، التي أطلقتها مجموعة الحبتور متمثلة برجل الأعمال خلف الحبتور، تخليداً لإرثها الشعري، وتكريماً لمكانتها المرموقة.

وأثمر الاجتماع الأول أجندة حددت مسار الجائزة وكيفية إبرازها من حيث المحتوى والمضمون الذي يليق بمكانة الشاعرة وحضورها الشعري البارز، ما يجعلها ذات طابع ثري، وذات قيمة عظيمة مليئة بالعمق والمعنى.

ومن المتوقع الكشف عن شروط الجائزة ومعاييرها وفئاتها وتفاصيلها الدقيقة خلال انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي.