الامارات | «1917» أفضل فيلم درامي في «غولدن غلوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «1917» أفضل فيلم درامي في «غولدن غلوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «1917»، الذي تدور أحداثه عن الحرب العالمية الأولى بأكبر جائزة للأفلام، في حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» في ليلة حافلة بالمفاجآت الصادمة. وحصل فيلم «1917» على جائزة أفضل فيلم درامي، ونال مخرجه سام منديز جائزة أفضل مخرج، ليتفوق الفيلم بذلك على الفيلمين المتصدرين للتوقعات «قصة زواج» (ماريدج ستوري)، و«الأيرلندي» (ذي أيرش مان)، وكل منهما من إنتاج شركة نتفليكس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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