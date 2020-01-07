الامارات | نمر يفترس طفلاً في نيبال

شكرا لقرائتكم خبر عن نمر يفترس طفلاً في نيبال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة النيبالية، إن نمراً برياً افترس طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات خارج منزله، بإحدى القرى في وسط نيبال. وقال بودهي براساد سوبيدي، مفتش الشرطة بمنطقة «تاناهو»، إن الطفل كان في طريقه إلى المنزل عندما انقض عليه النمر. وأضاف أنه جرى العثور على بنطال ونعال الطفل قرب الطريق، ثم عثرت فرق التفتيش على جثته على مسافة نحو 250 متراً من هذا المكان. وقتل نمر بري صغيراً يبلغ من العمر عامين في المنطقة نفسها قبل أسبوع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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