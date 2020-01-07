الامارات | «فن الفروسية.. بين الشرق والغرب» في «اللوفر أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فن الفروسية.. بين الشرق والغرب» في «اللوفر أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطلق متحف اللوفر أبوظبي في 19 فبراير المقبل، معرضه الجديد بعنوان «فن الفروسية: بين الشرق والغرب»، الذي يستمر حتى 30 مايو 2020، ويقوم على مقارنة غير مسبوقة لمفهوم الفروسية بين الشرق والغرب. ويضم المعرض أكثر من 130 قطعة تعكس ثقافة الفروسية في العصور الوسطى في العالمين الإسلامي والمسيحي، وتتنوّع ما بين دروع من العصور الوسطى وقطع خاصة بركوب الخيل والمبارزة، فضلاً عن مخطوطات مزخرفة تصوّر مشاهد الفروسية. تعكس القطع المعروضة قيم الفروسية مثل الشجاعة والإيمان والإخلاص، مبرزة خصائص النخبة من الفرسان في العالمين الإسلامي في الشرق والمسيحي في الغرب في العصور الوسطى.

وينقسم المعرض إلى ثلاثة أجزاء ويضم قطعاً من مختلف أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك العراق وإيران ومصر وسورية، ومن الدول فرنسا وألمانيا في أوروبا من بدايات القرن الـ11 وصولاً إلى القرن الـ16. ويسلط المعرض الضوء على أوجه الشبه بين التقاليد المرتبطة بعالم الفروسية في هذه المناطق المختلفة، مبيّناً التبادل الثقافي الاستثنائي الذي حصل في مناطق لقاء رئيسة بين الحضارات، مثل جنوب إسبانيا وصقلية وسورية، إذ يأتي هذا المعرض في إطار موسم اللوفر أبوظبي 2019-2020، تحت عنوان «مجتمعات متغيّرة».