الامارات | ورش حول السلامة الرقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن ورش حول السلامة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم منتسبو مبادرة «سفراء الأمن الإلكتروني»، التي أطلقتها إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، للمرة الأولى منذ اختيارهم وتدريبهم على مدار ستة أشهر، ورشتيّ عمل بعنوان «الأمن الإلكتروني»، نُظمت بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبرفقة المهندس عبدالله الجلاف، محلل أمن بالهيئة، في حديقة النوف، والقرية التراثية في منطقة مليحة.

وعقدت الإدارة ورشة ثالثة بعنوان «التنمر»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، قدمها المساعد الأول ياسر علاي النقبي، وتناولت مخاطر التنمر، وناقشت أهمية مضاعفة المسؤولية المجتمعية، والتوعية للحدّ من هذه الظاهرة، والاستفادة من الدراسات والمعارف التي قدّمتها الإدارة.