الامارات | «طيران الإمارات للآداب».. فعاليات لحياة مفعمة بالأمل

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات للآداب».. فعاليات لحياة مفعمة بالأمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب عن تنظيم مجموعة من الجلسات المصممة لمساعدة الناس على تحقيق أهدافهم، ومساعدتهم في تغيير العالم من حولهم، وتغيير مسيرتهم المهنية، وفي تحقيق عيش أفضل والإبداع فيما يقومون به، والشروع في كتابة أكثر الكتب مبيعاً. ويمكن لجميع الأشخاص الذين ينشدون الإلهام والتوجيه اتخاذ أهم القرارات في حياتهم في السنة الجديدة في دورة المهرجان التي تقام من الرابع إلى التاسع من فبراير المقبل.

ويقام المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالشراكة مع «طيران الإمارات»، وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تُعنى بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة.

ويقدم نجوم قناة الطعام النباتي «بوش!» إجابات شافية لتساؤلات الأشخاص الذين يتطلعون إلى عيش أكثر صحة وأكثر حفظاً للبيئة، مع كيت همبل، أشهر المدافعين عن البيئة، وتناقش نادية حسين، مقدمة البرامج المتلفزة، تأثير ضغوط الحياة من خلال دورها كأم مسلمة وامرأة عاملة مشهورة.

يقدم الناسك ثبتين نصائح لمواجهة الإجهاد ومشاعر الإحباط والبحث عن السعادة، ويوجهنا إلى تحقيق التوازن المنشود، احترف ثبتين التمثيل قبل أكثر من 25 عاماً، وهو من أبرز مدربي التأمل لدى الشركات الكبرى، التي تتقدمها «غوغل» و«لينكد ان»، ولدى منظمات الرعاية الصحية والتعليم.

ينضم إليه مجموعة من الكتّاب البارزين، الذين يستكشفون كيف يمكننا الاستفادة من فهم الجانب الروحي للحياة، واستثماره في تغيير حياتنا وشخصياتنا؛ فهناك ليزلي هازلتون، الصحافية الحاصلة على جوائز عدة، والمؤرخة والمدونة ومؤلفة كتاب «المسلم الأول»؛ «ميتش ألبوم»، كاتب السيناريو والمسرح، والصحافي؛ وعمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، ومؤلف كتاب «رسائل إلى شاب مسلم»، الذي حظي بإشادة وتقدير كبيرين على مستوى العالم.

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يشارك في دورة المهرجان ساندوك رويت «ملاك البصر النيبالي»، الذي نذر حياته واختار التخلي عن الثروات والشهرة من أجل جعل العالم مكاناً أفضل، وذلك من خلال العمل على استعادة البصر لمئات الآلاف من أفقر الناس وأكثرهم عزلة في العالم. يمكن للباحثين عن التغيير في حياتهم المهنية في عام 2020 أن يجدوا ضالتهم في جلسات وورش المهرجان، إذ يشارك في برنامج المهرجان، الفائز ببرنامج Apprentice Asia، الخبير التحفيزي، جوناثان يابوت، ومعلمة الاتصالات، ومقدمة البرامج الإذاعية والتلفزيونية، الحائزة العديد من الجوائز، آنا القاسمي روبرتس، والصحافي، والكاتب، ورئيس تحرير مجلة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، آبي سام توماس، ومشاعل وقار التي اختارتها «فوربس» عام 2019 ضمن المبدعين العرب، تحت عمر 30، الأكثر تأثيراً. سيناقش الكاتب الإماراتي وخبير إدارة التغيير، خالد الحوسني، الخيارات الوظيفية المختلفة التي تناسب المهارات، والعواطف المختلفة في ورشة عمل مع المهندسة مريم البلوشي، أستاذة التطوير المهني. ويشرح المستشار خليفة المحرزي طريقة تحسين الذكاء العاطفي لتحليل العواطف بفعالية، واعتماد السلوكيات اللازمة لبناء استراتيجيات ناجحة في العمل والحياة. وعن مهارات التفاوض في مكان العمل، تحدثنا أمل آل علي، وتعرفنا إلى الطرق «الدبلوماسية» للمساعدة في معالجة النقاشات المحتدة.

ويشارك خبيرا تحليل لغة الجسد، الخبير النفسي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الإجرام محمد عيسى الحمادي، والخبير المساعد محمد سليمان الضوياني، رئيس قسم علم النفس الشرعي في شرطة دبي، للحديث عن لغة الجسد التي تمثل 55% من انطباعاتنا الأولى، وعن خبراتهما في التوصل للغة عالمية مشتركة للإيماءات وحركات الجسد. سيقدم كاتب أدب الجريمة الأكثر شهرة ونجاحاً، لينوود باركلي إرشادات قيمة لكتابة مبدعة، أما الكاتب المشهور غريغ موس فسيحدثنا عن سبل النجاح المؤثرة والمثالية.

وستعلمنا كاتبة السيرة والروائية الشهيرة، ويندي هولدن، عن كيفية إبراز جوهر الشخصيات في الكتابة، وكذلك ستضع تامسين وينتر، الكاتبة الحائزة جوائز عدة أسرار الكتابة لليافعين بين يديكم، وستشرح لكم كيفية مخاطبة الناشئين.

- مجموعة من الكتّاب يستكشفون الجانب الروحي للحياة.

- الدورة الجديدة للمهرجان تقام في الرابع من فبراير المقبل.

- جلسات مصممة لمساعدة الناس على تحقيق أهدافهم.