شكرا لقرائتكم خبر عن «إيوان الجامع» في «زايد الكبير» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير برنامجه الثقافي «إيوان الجامع»، الذي يتمثل في سلسلة من ورش العمل المعنية بفنون وتصاميم العمارة الإسلامية وجمالياتها، وذلك احتفاءً بما تزخر به الحضارة الإسلامية من فنون، وإثراءً للحركة الثقافية في الدولة.
وتتمحور ورش العمل التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، حول المعمار الإسلامي الفريد، وجوانب الإبداع الهندسي في أدقّ تفاصيله وفنونه، في مختلف عصور الحضارة الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «إيوان الجامع» في «زايد الكبير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.