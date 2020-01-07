الامارات | «إيوان الجامع» في «زايد الكبير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيوان الجامع» في «زايد الكبير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير برنامجه الثقافي «إيوان الجامع»، الذي يتمثل في سلسلة من ورش العمل المعنية بفنون وتصاميم العمارة الإسلامية وجمالياتها، وذلك احتفاءً بما تزخر به الحضارة الإسلامية من فنون، وإثراءً للحركة الثقافية في الدولة.

وتتمحور ورش العمل التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، حول المعمار الإسلامي الفريد، وجوانب الإبداع الهندسي في أدقّ تفاصيله وفنونه، في مختلف عصور الحضارة الإسلامية.