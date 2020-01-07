الامارات | «حرب النجوم» يواصل تصدر إيرادات السينما الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «حرب النجوم» يواصل تصدر إيرادات السينما الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم «حرب النجوم: صعود سكايووكر» بصدارة إيرادات السينما الأميركية، محققاً 33.7 مليون دولار. واحتفظ فيلم الحركة والمغامرة «جومانجي: المستوى التالي» (جومانجي: ذا نيكست ليفيل) بالمركز الثاني، مسجلاً 26.5 مليون دولار. وصعد الفيلم الرومانسي «نساء صغيرات» إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 13.6 مليون دولار. وجاء فيلم الرعب الجديد «الضغينة» (جردج) في المركز الرابع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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